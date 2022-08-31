Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку

В Вологде полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства 24-летнего местного жителя.

По подозрению в преступлении задержан 42-летний сосед погибшего. Он сам сообщил о случившемся правоохранителям.

По данным следствия, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Панкратова вечером 30 августа. Пьяный подозреваемый ударил потерпевшего ножом в шею. Молодой человек смог выбежать на улицу, но скончался от полученного ранения.

«Согласно показаниям, данным подозреваемым, потерпевший пришел к его квартире с претензиями о нарушении тишины в период, когда в его квартире громко играла музыка. Возникшая между ними ссора явилась причиной содеянного», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об аресте задержанного.