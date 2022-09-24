Кадыров предложил мобилизировать силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что мобилизировать надо силовиков, ведь половина из них — это уже целая многомиллионная армия.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.

Ранее NewsVо писал, что в военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация.