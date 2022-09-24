Кадыров предложил мобилизировать силовиков

24.09.2022 [Политика]

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что мобилизировать надо силовиков, ведь половина из них — это уже целая многомиллионная армия. 

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.

Ранее NewsVо писал, что в военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация.

Тэги: мобилизация

ТОП НЕДЕЛИ

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек
В центре Вологды с 28 сентября заработает новая схема движения
Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация
Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации
Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
На акциях протестов в России задержали более 1300 человек: троих из них — в Вологде
Череповчанин потратил деньги с банковской карты, найденной в мусорном баке
В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе

Похожие новости

В Вологодском военкомате отменили пункт приказа, запрещающий выезд за пределы региона военным в запасе

Приказ об этом вышел 23 сентября

1792
0

В Вологодской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

С сегодняшнего дня получить разъяснения по вопросам о частичной мобилизации вологжане могут по номеру 122

640
0

В Минобороны заявили, что специалисты IT, связи, финансов и СМИ с высшим образованием не попадут под мобилизацию

Из нашего региона в Украину должно отправиться на данный момент 2600 человек

622
0

Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны

Об этом рассказал врио военного комиссара Вологодской области, подполковник Сергей Берников

3139
0

В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходить мобилизация

Всего с Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек

3325
0

От Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек

Женщин среди мобилизованных не будет

6232
0

Губернатор Вологодской области заявил, что военкоматам будет оказана поддержка при частичной мобилизации

Всего в России планируют мобилизовать 300 тысяч граждан 

3188
0

Опубликован полный текст указа о частичной мобилизации

Она объявлена с 21 сентября

1144
0

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Призыву будут подлежать граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт

1420
0

Госдума вводит в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы

1503
0

Вологодские резервисты получили мобилизационные предписания

Требование явиться в военкомат для получения инструктажа пришло на прошлой неделе многим молодым людям

6757
11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
В Череповце две женщины украли из квартиры пенсионера полтора миллиона рублей
Кадыров предложил мобилизировать силовиков
В Харовском районе в лесу искали 85-летнего пенсионера
В России 1 декабря снова вырастут тарифы на ЖКХ
Дачная жизнь осенью. Проект №5
В Вологодской области прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3907
0
23.09.2022 [БлогоVO]

Рассказываю о происходящем в бюджетных учреждениях в Вологде (со слов работников)

644
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

918
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика