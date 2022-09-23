Глава Рослесинфорга предлагает лесному бизнесу из СЗФО переехать в Сибирь и на Дальний Восток

23.09.2022 [Экономика]

Директор Рослесинфорга Павел Чащин предложил решение, которое способно восстановить объемы экспортных поставок продукции ЛПК. По его словам, решить проблему можно переместив лесоперерабатывающие заводы Северо-Западного федерального округа в Сибирь и на Дальний Восток.

«Бизнес работает в условиях новой реальности. Если в Сибири дела идут сравнительно хорошо, то у предприятий Северо-Западного федерального округа реальные проблемы со сбытом и узкие коридоры в Китай. Возможно, в этой ситуации нужно всерьез задуматься над переносом предприятий лесоперерабатывающего комплекса с территорий Северо-Запада, где в принципе и так истощена экономически доступная лесосырьевая база, на восток страны. Такой опыт у страны есть, в годы войны эвакуировано с запада на восток СССР почти половина технологических ресурсов, и все предприятия в кратчайшее время приступили к делу», – цитирует слова Павла Чащина информационное агентство «ТАСС».

По его мнению в России также принято достаточно мер, чтобы лесной бизнес развивался. Ранее NewsVo сообщал, что Лесопромышленные компании Вологодской и Архангельской областей заявили об убытках.

Тэги: лесной бизнес, санкции

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