Лесопромышленные компании Вологодской и Архангельской областей заявили об убытках

09.09.2022 [Экономика]

Лесопромышленные компании Вологодской и Архангельской областей заявили об убытках из-за переориентации рынка. Пишет Коммерсантъ.

«Предприятия Архангельской и Вологодской областей просят увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте. Также они предлагают ОАО РЖД выделить для контейнерных поездов с лесной продукцией квоты для проезда на восток. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают решение этих вопросов принципиальным, а другие называют текущие меры поддержки достаточными. Как стало известно „Ъ“, лесопромышленные компании Северо-Запада РФ просят местные и федеральные власти помочь им снизить логистические затраты на экспорт продукции, который сейчас переориентируется с европейского рынка на восток. Основные проблемы — многократный рост стоимости транспортировки продукции на фоне снижения цен на нее, а также ухудшение ситуации с отправкой по железной дороге.», — уточняет издание.

Депутаты архангельской думы написали письмо губернатору региона Александру Цыбульскому по итогам совещания с компаниями ЛПК в начале сентября. В письме они обозначили, что нужно увеличить субсидирование фактически понесенных транспортных затрат при экспорте пиломатериалов и пеллет — до уровня не менее 50% без ограничивающих лимитов и на ежеквартальной основе. Сейчас постановление правительства от 28 июля 2022 года предполагает, что с 1 января 2023 года компании смогут компенсировать транспортные затраты на свою продукцию, отгруженную после 1 июля 2022 года. Субсидия составит до 80% логистических затрат, но не более 25% стоимости продукции и не более 300 млн руб. для одной организации.

С аналогичной инициативой в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров обращались в августе и предприятия Вологодской области. Они в свою очередь указали, что цена пиломатериалов упала на 30%. И это не предел. При этом переориентация рынка на восток привела к удорожанию транспортировки леса в три раза. В результате цена готовой продукции на базисе FCA на лесозаводах Северо-Западного федерального округа стала ниже себестоимости, так что экспортно ориентированные лесопильные предприятия вынуждены сокращать выпуск или останавливаться. Вологодские лесопромышленники также просили отменить предельный размер субсидии. Эта просьба была отправлена в правительство РФ.

В аналитическом докладе ЦБ также отмечают, что загрузка производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса на Северо-Западе оставалась низкой в условиях сокращения внешнего спроса. Из-за прекращения экспорта в Европу предприятия лесопромышленного комплекса Северо-Запада были вынуждены нарастить запасы готовой продукции и уменьшить загрузку производственных мощностей

«В первом полугодии 2022 г. объем лесозаготовки в макрорегионе в целом уменьшился на 12%. Ключевым фактором такой динамики стало падение экспорта при гораздо меньшей емкости внутреннего рынка. В ряде регионов предприятия ЛПК вынужденно увеличили запасы готовой продукции и скорректировали производственные планы, уменьшив загрузку мощностей и рабочей силы. В результате потери поставщиков материалов, оборудования и запчастей или из-за возросшего риска возникновения перебоев импортных поставок отдельные предприятия приняли решение о приостановке инвестиционных проектов», — говорится в докладе Центрального Банка

Эксперты ЦБ также говорят о том, что переориентация на восточное направление приводит к росту транспортных издержек для лесозаготовительных компаний. Кроме того, лесникам приходится в условиях перенасыщения рынка конкурировать со своими дальневосточными коллегами.

 

Тэги: лесозаготовки, бизнес

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