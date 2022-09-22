Комиссариат: граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны

В Вологодском военкомате заявили, что граждане, пребывающие в запасе, не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны.

Об этом рассказал врио военного комиссара Вологодской области, подполковник Сергей Берников в ходе интервью о том, как в Вологодской области проходит мобилизация граждан, состоящих в запасе, и какая квота по призыву определена для Вологды.

Согласно подписанному им приказу о проведении на территории региона частичной мобилизации, гражданам, пребывающим в запасе, но не получившим повесток, запрещается выезд за пределы региона без разрешения военкомата. Речь идет об офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах.

Ранее NewsVo сообщал, что от Вологодской области собрались мобилизовать 2600 человек.