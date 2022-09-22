Депутат ЗСО, сын которого попал под колеса автофургона, сообщил о бездействии правоохранительных органов

7 июля в Вологде фургон сбил двоих девятилетних мальчиков на пешеходном переходе у дома № 96 на улице Герцена. Видео с места аварии опубликовано в группе Baza.net в соцсети. В тот день на пешеходном переходе из-за грозы отключился светофор, мальчикам пришлось переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбил автофургон. К счастью, рядом оказалась скорая помощь. Дети были доставлены в больницу. Одним из сбитых мальчиков оказался сын депутата Законодательного собрания Вологодской области Александра Гордеева.

21 сентября Александр Гордеев рассказал, что его впервые ознакомили с материалами уголовного дела по факту ДТП, в результате которого ребята оказались в больнице.

«С горьким чувством отсутствия правоты мы сегодня вышли из кабинета следователя. Она предложила закрыть дело из-за отсутствия вины водителя транспортного средства, который сбил ребят на пешеходном переходе. Оказывается, водитель ничего не нарушил, двигался со скоростью 60 км/ч и приложил все усилия для торможения, но технически не мог избежать столкновения!», — написал депутат на своей странице в соцсети.

Депутат, тем временем, уверен, что скорость автомобиля была выше, и он нарушил правила дорожного движения. Александр Гордеев просит установить реальную картину ДТП и откликнуться всех свидетелей данного происшествия.