В Вологде фургон сбил двоих детей на пешеходном переходе

07.07.2022 [Происшествия]

В Вологде фургон сбил двоих девятилетних мальчиков на пешеходном переходе у дома № 96 на улице Герцена. Видео с места аварии опубликовано в группе Baza.net в соцсети.

7 июля в 13:39 пострадавшие переходили дорогу, когда их сбил белый фургон «Форд Транзит». Уже через минуту к месту аварии приехала «скорая».

В городском отделе ГИБДД корреспонденту NewsVO рассказали, что переход, по которому мальчики переходили дорогу регулируемый, но момент аварии там не работал светофор. С места ДТП школьников доставили в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

Тэги: сбили на зебре, дети, пострадал ребенок
видео Baza.net

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