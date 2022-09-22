В Усть-Кубенском районе выявлена свалка отходов лесозаготовки размером в 6 гектаров

В августе государственными инспекторами отдела земельного надзора по Новгородской и Вологодской областям Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования была выявлена свалка отходов лесозаготовки на земельном участке сельскохозяйственного назначения у деревни Власьево Усть-Кубинского района Вологодской области.

«На участке площадью 6900 кв. м. обнаружены следы вырубки деревьев: повсеместно размещены порубочные остатки (стволы, ветви деревьев, неубранные пни), сделан настил из бревен для проезда, имеется сплошная свалка ветвей деревьев. Признаки проведения мероприятий по ликвидации захламления порубочными остатками на земельном участке отсутствуют», — сообщают в управлении Россельхознадзора.

В сентябре Управлением Россельхознадзора правообладателю земельного участка Муниципальному учреждению «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Учреждение должно ликвидировать незаконную свалку, ввести в сельскохозяйственный оборот земельный участок и обеспечить его использование в соответствии с целевым назначением.