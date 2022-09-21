РБК: в авиакомпаниях не осталось билетов на ближайшие рейсы в безвизовые страны

21.09.2022 [Общество]

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов. Сообщает РБК

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тыс. руб. Рейс выполняет «Аэрофлот». На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тыс. руб.). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

Нет билетов и из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.), а 24-го еще можно улететь «экономом» за 62 тыс. руб.

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также не раньше чем на 23 сентября и за 74,5 тыс. руб., у «Азербайджанских авиалиний» есть (по данным на 12.00 мск 21 сентября) билеты на 22 сентября за 719 € и начиная с 24-го за 394, € следует из информации на сайте авиакомпании. В Ташкент также можно купить билет начиная с 23 сентября (у «Аэрофлота» — за 64 тыс. руб.).

Ранее NewsVo писал, что Владимир Путин подписал указ о мобилизации в России.
 

Тэги: билеты, страны, военная спецоперация

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