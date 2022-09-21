Погибший под колесами поезда в Шексне мужчина оказался жителем соседней области

Погибший под колесами поезда в Шекснинском районе мужчина оказался уроженцем Архангельской области.

Ранее NewsVo писал, что грузовой поезд сбил мужчину в Шекснинском районе 18 сентября. Личность мужчины была неизвестна. Позже выяснилось, что им оказался 42-летний уроженец Архангельской области, находившийся на территории Вологодской области по рабочим вопросам. О случившемся сотрудниками транспортной полиции сообщено родственникам пострадавшего.

Происшествие случилось на 513 километре перегона ст. Шексна — ст. Череповец. Машинистом грузового поезда применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека.

Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но

столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.