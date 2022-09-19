В Шекснинском районе мужчина попал под поезд

Грузовой поезд сбил мужчину в Шекснинском районе 18 сентября, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на информацию пресс-службы Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Инцидент произошёл на 513 километре перегона Шексна-Череповец. Сообщение о происшествии поступило полицейским в 20:20. Пострадавший переходил железную дорогу по переходу, не оборудованному светофором. На звуковые и световые сигналы пострадавший не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена.