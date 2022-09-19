В Шекснинском районе мужчина попал под поезд

19.09.2022 [Происшествия]

Грузовой поезд сбил мужчину в Шекснинском районе 18 сентября, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на информацию пресс-службы Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Инцидент произошёл на 513 километре перегона Шексна-Череповец. Сообщение о происшествии поступило полицейским в 20:20. Пострадавший переходил железную дорогу по переходу, не оборудованному светофором. На звуковые и световые сигналы пострадавший не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена.

Тэги: попал под поезд, гибель человека

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение

Похожие новости

В Великоустюгском районе мужчина попал под поезд

Он госпитализирован  с черепно-мозговой травмой, закрытыми переломами и ссадинами

824
0

В Шекснинском районе пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину

Личность погибшей устанавливается

1480
0

В Харовске восьмиклассник попал под поезд

ЧП произошло утром 20 мая

1592
0

В Вологде 60-летнего мужчину сбил поезд

Его тело обнаружили недалеко от тоннеля на улице Конева 13 мая около 5:00

1527
0

Череповчанка погибла под колесами грузового поезда

Женщина пересекала железнодорожные пути в запрещенном для этого месте, не убедившись в отсутствии проходящих поездов

1274
0

В Вологодском районе мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла 5 января на 590-м км перегона Вологда 2 – Молочное,, недалеко от моста через реку Тошню

1460
0

Жительница Харовска погибла под колесами грузового поезда

58-летняя женщина решила пересечь железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии поездов

1873
0

На станции Вохтога под колесами поезда погиб 23-летний мужчина

Мужчина сидел в колее железнодорожных путей и не заметил приближающийся грузовой поезд

2178
0

На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей

15-летний мальчик и две 14-летние девочки переходили пути перед близко едущим составом

9901
0

В Вожегодском районе мужчина попал под поезд

С травмами 61-летний мужчина доставлен в больницу

1288
0

В Череповецком районе мужчина погиб под колесами грузового поезда

Трагедия произошла 24 мая вблизи станции Хемалда

1337
0

22-летний житель Вологды погиб под колесами грузового поезда

Молодой человек пересекал железнодорожные пути там, где это запрещено

3837
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За несколько дней ОСАГО прибавила в цене 6%
В Кич-Городецком районе произошёл пожар в частном деревянном доме
В Шекснинском районе мужчина попал под поезд
«Динамо-Вологда» одержала победу над ФК «Тверь»
В Череповецком районе сгорел автомобиль ВАЗ-21120
Лаборатория современного искусства «Эко-Арт» начинает свою работу в Вологде
Свободный выгул лошадей стоил женщине из Устюженского района более 200 000 рублей
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3435
0
18.09.2022 [БлогоVO]

Я опять про наболевшее, про нашу дорогу Ирдоматка — Шайма

243
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

479
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика