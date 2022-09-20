«СОГАЗ-Мед» рассказывает о факторах риска и стратегии профилактики неинфекционных заболеваний

Ритм жизни становится все более динамичным. Но зачастую в череде активностей, которыми живет современный человек, не остается места для заботы о собственном здоровье. Первичные симптомы игнорируются, болезни перетекают в запущенную стадию, становятся хроническими. Чтобы не дошло до беды, важно вовремя осознать, что здоровье является ключом к активной многогранной жизни.

Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает– для поддержания самочувствия на должном уровне следует регулярно уделять внимание профилактике неинфекционных заболеваний и периодически проходить медицинский осмотр.

Особенность неинфекционных заболеваний заключается в том, что они не передаются от человека к человеку, имеют длительную продолжительность и, как правило, медленно прогрессируют.

Выделяют четыре основных типа неинфекционных заболеваний:

— сердечно-сосудистые болезни (инфаркт и инсульт);

— онкологические заболевания;

— хронические респираторные болезни (хроническая обструктивная болезнь легких и астма);

— диабет.

Многие из этих болезней имеют общие факторы риска, перед которыми уязвимы все — дети, взрослые и пожилые люди. Это курение, избыточная масса тела, высокий уровень холестерина и сахара в крови, повышенное артериальное давление, употребление алкоголя, низкая физическая активность, психо-социальные расстройства, экологическое неблагополучие.

«СОГАЗ-Мед» на постоянной основе информирует застрахованных граждан о необходимости регулярного прохождения профилактических медицинских мероприятий, которые позволяют предупредить развитие многихнеинфекционных заболеваний на ранней стадии их развития.

В настоящее время компания активно приглашает застрахованных граждан для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации после перенесенного COVID-19, профилактических осмотров и напоминает о диспансерном учете.

Как и прежде бесплатную диспансеризацию могут пройти застрахованные в системе ОМС с 18 до 39 лет каждые три года и с 40 лет –ежегодно. Профилактический медицинский осмотр можно пройти раз в год с 18 лет.Для этого достаточно лично прийти с паспортом и полисом ОМС в поликлинику, к которой прикреплены застрахованные.

Согласно данным мониторинга диспансеризации за 6 месяцев 2022 г., хронические неинфекционные заболевания впервые выявлены у более 1,9 млн застрахованных, что составило 70% от числа полностью завершивших диспансеризацию.

Наиболее часто были зарегистрированы следующие впервые выявленные группы заболеваний:

— болезни системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, цереброваскулярные болезни);

-болезни эндокринной системы (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение);

— болезни органов пищеварения (хронический гастрит, хронический дуоденит).

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте sogaz-med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.