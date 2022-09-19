За несколько дней ОСАГО прибавила в цене 6%

Страховщики начали увеличивать стоимость ОСАГО после расширения регулятором границ тарифного коридора для большинства автовладельцев на 26% в обе стороны.

Как сообщают Известия со ссылкой на директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александра Крайника, средний чек по ОСАГО с 13 по 16 сентября составил 6841 рубль, хотя еще днем ранее показатель не превышал 6,4 тыс. рублей, а в апреле 2022-го оценивался в 5,5 тыс.

На нововведение уже отреагировали все 18 компаний — лидеров рынка. При этом к концу года средняя цена полиса по стране может достичь 7,2 тыс., считает эксперт.

Ранее NewsVo сообщал, что в России из-за подорожания автозапчастей взлетели цены на ОСАГО.