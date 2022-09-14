В России из-за подорожания автозапчастей взлетели цены на ОСАГО

14.09.2022 [Экономика]

С 13 сентября полис ОСАГО подорожал для большинства автолюбителей. Коридор базового тарифа был расширен на 26% вверх и вниз. Рост тарифов обусловлен подорожанием автозапчастей.

Как пояснили автоэксперты, для легковушек базовый тариф ОСАГО теперь будет установлен в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Для транспортных средств категорий «В» и «ВЕ», используемых в качестве такси, тариф составит (149-01) 57-56 рублей.

При этом ожидается, что страховые компании смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. 

Тэги: ОСАГО, автолюбители

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологодскую область придет бабье лето
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Умерла королева Елизавета II
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами

Похожие новости

Фирму-перевозчика пассажиров в Вологде оштрафовали на 250 тысяч рублей за отсутствие договора ОСАГО

Нарушение было выявлено в ходе проверки на автовокзале

1189
0

Дарвинскому заповеднику выплатили 80 тысяч рублей за сбитого на территории лося

Гражданская ответственность водителя была застрахована, поэтому выплату осуществила страховая фирма

972
0

Вологжанина обманули интернет-мошенники, продающие полисы ОСАГО

В интернете появились фальшивые сайты страховых компаний, предлагающие услуги по выдаче электронных полисов ОСАГО

3545
0

Шекснинские полицейские поймали водителя с поддельным полисом ОСАГО

Мужчина говорит, что купил документ у продавцов на авторынке

 
2007
0

Кадровые перестановки и «чистка» рядов коснулись и страхового бизнеса

Отставки членов областного правительства, глав районов и некоторых должностных лиц продолжаются. Только за прошлый год были отстранены несколько глав районов, глава администрации Сокола, подал в отставку начальник департамента сельского хозяйства

5210
2

Вологодское УФАС: Росгосстрах занизил цену, чтобы выиграть торги

 Запрос котировок объявляла областная детская больница. Учреждение искало компанию, оказывающую услуги по ОСАГО

2687
1

Вологодская прокуратура проверила навязывание услуг к ОСАГО

 В числе нарушителей - территориальные отделы ООО «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие» и другие юридические лица

2319
2

«Росгосстрах» в Вологодской области заплатил 500 тыс. рублей штрафа за навязывание страховых услуг

Штраф был наложен на страховую компанию в апреле 2015 года за повторное неисполнение компанией предписания антимонопольного органа

2165
1

"Росгосстраху" снова разрешили продавать полисы ОСАГО

Сообщается, что "Росгосстрах" устранил все нарушения, из-за которых 27 мая лицензия была отобрана

2318
0

"Росгосстраху" запретили продавать полисы ОСАГО

У компании временно отобрали лицензию из-за многочисленных нарушений при продажах полисов

3915
3

РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

В большинстве регионов страны компания РОСГОССТРАХ не будет поднимать цены на полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортирных средств (ОСАГО) выше нижней границы тарифного "коридора"

3395
1

ООО «Росгосстрах» в Вологде оштрафовано на 300 тысяч рублей за навязывание страховки водителям

По сообщению УФАС, предприятие навязывало дополнительные виды услуг страхования при покупке страхователями полисов ОСАГО

2926
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде водитель решил, что сбитый им пешеход симулирует и уехал
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде в закрытой комнате коммуналки нашли труп женщины
В России из-за подорожания автозапчастей взлетели цены на ОСАГО
Жители Вологды смогут узнать, почему гордума осталась без дворика на выставке архитектора Валентина Голованова
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В Вологодской области упал спрос на новостройки
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2930
0
13.09.2022 [БлогоVO]

Вы глава поселения? Нет, я простой житель деревни Юдино

401
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

802
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика