В России из-за подорожания автозапчастей взлетели цены на ОСАГО

С 13 сентября полис ОСАГО подорожал для большинства автолюбителей. Коридор базового тарифа был расширен на 26% вверх и вниз. Рост тарифов обусловлен подорожанием автозапчастей.

Как пояснили автоэксперты, для легковушек базовый тариф ОСАГО теперь будет установлен в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Для транспортных средств категорий «В» и «ВЕ», используемых в качестве такси, тариф составит (149-01) 57-56 рублей.

При этом ожидается, что страховые компании смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия.