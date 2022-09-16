С начала года больше 400 квартир в Вологде остались без газового оборудования

С начала 2022 года в Вологде специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда» отключили у абонентов больше 400 единиц газового оборудования, сообщает пресс-служба общества.

«Основными причинами отключения стали использование неисправного, разукомплектованного и неподлежащего ремонту газового оборудования, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, самовольная установка (замена) газоиспользующего оборудования, несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в аварийно-диспетчерскую службу поступило около 4500 заявок. В 1510 случаях вызовы были связаны с утечками газа у крана перед газовыми приборами, у газового счетчика, в резьбовом соединении плиты с гибкой подводкой, через краник плиты, повреждении гибкой подводки, а также нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде семь человек спасли во время пожара в доме на улице Конева. Причиной возгорания стала неисправность газового оборудования.