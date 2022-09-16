В Вологде семь человек спасли при пожаре в доме на улице Конева

16.09.2022 [Происшествия]

В Вологде семь человек спасли во время пожара в доме № 12 на улице Конева.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило 15 сентября в 14:53. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасённые, в том числе один ребёнок, не могли выйти из-за сильного задымления. Их вывели из дома пожарные. Ещё пять человек эвакуировались сами до прибытия спецслужб.

Предварительная причина возгорания — неисправность или недостаток конструкции газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, спасли, газ
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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