В Вологодской области льготная ипотека стала доступна для семей без детей

Правительство Вологодской области продлило действие региональной льготной ипотеки на три года, до 1 марта 2026 года. В число потенциальных получателей включены молодые семьи без детей, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Поручаю продлить действие программы „Вологодская семейная ипотека“ до 1 марта 2026 года и добавить еще одну категорию возможных получателей — это молодые семьи, не имеющие детей. Это позволит поддержать как сами семьи, так и строительную отрасль региона», — такие меры были озвучены на заседании областного антикризисного штаба.

Программа льготной ипотеки реализуется в области с 2019 года. Льготные ипотечные кредиты выдаются семьям при рождении у них ребенка с 1 января 2018 года, а также молодым и многодетным семьям вне зависимости от даты рождения ребенка. Изначально программа была рассчитана на семьи с двумя детьми, потом ее расширили и на семьи с одним ребенком. В марте этого года размер компенсации процентной ставки за счет областного бюджета был увеличен с 3% до 4,5%.



Как сообщил замгубернатора Антон Стрижов, фактическая ставка составляет на сегодня 5,8% годовых. С начала реализации программы выдано 795 ипотечных займов на общую сумму 881 млн рублей. При этом продолжают поступать обращения от бездетных семей.



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