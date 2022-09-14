В Вологодской области упал спрос на новостройки

14.09.2022 [Экономика]

Эксперты назвали регионы с сильнейшим спадом спроса на новостройки. Согласно расчетам аналитиков портала ЕРЗ.РФ, основанным на статистике Росреестра, с начала года существенное падение спроса было зафиксировано в 50 регионах. Сообщает РБК. 

Лидером среди крупных регионов по падению спроса на новостройки стала Якутия. Число сделок с новостройками за второй квартал здесь сократилось на 80%: с 4931 до 1006 ДДУ. Если же рассматривать регионы, где за квартал заключено менее 1000 ДДУ, сильное падение спроса — от 76% до 70% — отмечено в следующих регионах:

Смоленская область;
Тульская область;
Рязанская область;
Тверская область;
Орловская область;
Республика Коми;
Республика Мордовия;
Брянская область;
Вологодская область;
Нижегородская область;
Астраханская область;
Псковская область.

В Минстрое считают, что решением проблемы низкого спроса могли бы стать уменьшение стоимости жилья и повышение доступности ипотеки за счет снижения ключевой ставки ЦБ. 
 

Тэги: недвижимость, новостройки

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