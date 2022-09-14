В Вологде будут судить мужчину, обвиняемого в похищении 12-летней девочки

В Вологде будут судить 50-летнего жителя Московской области, обвиняемого в серии преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Как NewsVO сообщал ранее, в конце июля 2021 года, обвиняемый похитил 12-летнюю жительницу Вологды, перевёз её на автомобиле в помещение арендуемой им фотостудии в одном из городов Московской области и не выпускал девочку до освобождения ее сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении малолетних.

«В ходе расследования была установлена его причастность к совершению половых преступлений посредством сети Интернет на территории разных субъектов. Всего за время расследования допрошено более 70 свидетелей, проведено более 60 осмотров, 16 судебных экспертиз, 7 из которых — за пределами Вологодской области, включая стационарную комплексную психолого-сексолого-психиатрическую в отношении фигуранта, производство которой осуществлялось экспертным учреждением г. Санкт-Петербург», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Материалы дела в отношении обвиняемого переданы в суд для рассмотрения по существу.