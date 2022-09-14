В Вологде будут судить мужчину, обвиняемого в похищении 12-летней девочки

14.09.2022 [Происшествия]

В Вологде будут судить 50-летнего жителя Московской области, обвиняемого в серии преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Как NewsVO сообщал ранее, в конце июля 2021 года, обвиняемый похитил 12-летнюю жительницу Вологды, перевёз её на автомобиле в помещение арендуемой им фотостудии в одном из городов Московской области и не выпускал девочку до освобождения ее сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении малолетних.

«В ходе расследования была установлена его причастность к совершению половых преступлений посредством сети Интернет на территории разных субъектов. Всего за время расследования допрошено более 70 свидетелей, проведено более 60 осмотров, 16 судебных экспертиз, 7 из которых — за пределами Вологодской области, включая стационарную комплексную психолого-сексолого-психиатрическую в отношении фигуранта, производство которой осуществлялось экспертным учреждением г. Санкт-Петербург», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Материалы дела в отношении обвиняемого переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: развратные действия, дети, уголовное дело, суд
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?
В Вологодскую область придет бабье лето
Вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Вологодского отделения ПФР
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Умерла королева Елизавета II
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком

Похожие новости

В Шекснинском районе задержали 50-летнего мужчину, который хотел изнасиловать 12-летнюю девочку

Мужчина обманом привел девочку к себе в дом

1481
0

Череповчанин задержан за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки

Задержать его помогли местные жители, снявшие злоумышленника на телефон

2426
0

Житель Череповца подозревается в развратной переписке с ребёнком в соцсети

Возбуждено уголовное дело

919
0

Жителя Тотемского района будут судить за развратную переписку с малолетней девочкой

О преступлении стало известно от родителей потерпевшей

1274
0

Тотьмича арестовали за развратную переписку с малолетней девочкой в соцсетях

О преступлении стало известно от родителей потерпевшей

1929
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Вологды смогут узнать, почему гордума осталась без дворика на выставке архитектора Валентина Голованова
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В Вологодской области упал спрос на новостройки
На железнодорожном вокзале в Вологде задержали подозреваемого в нападении на полицейского
В Вологодской области по делам о «дискредитации армии» за полгода оправдали лишь трех человек 
Ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
В Вологде будут судить мужчину, обвиняемого в похищении 12-летней девочки
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

2908
0
13.09.2022 [БлогоVO]

Вы глава поселения? Нет, я простой житель деревни Юдино

356
0
08.09.2022 [Обзор Прессы]

Единственный путь на улицу для женщины инвалида - через окно

788
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика