Подозреваемого в похищении 12-летней вологжанки арестовали

03.08.2021 [Происшествия]

49-летний житель Московской области, подозреваемый в похищении 12-летней жительницы Вологды арестован.

Ранее newsVO сообщал, что потерпевшую объявили в розыск 30 июля. Вечером 31 июля её нашли. Выяснилось, что школьница общалась в соцсети с пользователем, который представился ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они договорились встретиться, условившись, что пострадавшую заберёт родственник собеседницы.

«30 июля текущего года, прибывший за малолетней вологжанкой 49-летний житель Московской области, общавшийся с девочкой под вымышленным именем, убедил ребенка в том, что является родственником ее знакомой из социальной сети и похитил несовершеннолетнюю, перевезя ее на автомобиле в Подмосковье, где и был в дальнейшем обнаружен правоохранительными органами и задержан сотрудниками регионального следственного управления СК России», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Тэги: похищение
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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