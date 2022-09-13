Жителя Бабаевского района будут судить за гибель пассажира лодки

В Бабаевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя деревни Щепье, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее смерть человека).

Как NewsVO сообщал ранее, лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Чагодоща недалеко от деревни Щепье 30 апреля. Сообщение об инциденте поступило в 21:15. Двоих пострадавших спасли местные жители, один — 50-летний мужчина — утонул. Его тело нашли утром 1 мая.

По версии следствия, пассажиры лодки были пьяны, а владелец не обеспечил их безопасность: на борту не было спасательных жилетов.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.