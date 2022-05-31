В Бабаевском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рыбака

31.05.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с лодкой, в котором погиб 50-летний рыбак. Дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее смерть человека).

Как NewsVO сообщал ранее, лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Чагодоща недалеко от посёлка Щепье 30 апреля. Сообщение об инциденте поступило в 21:15. Двоих пострадавших спасли местные жители, один утонул. Его тело нашли утром 1 мая. Установлено, что лодкой с мотором управлял владелец — житель посёлка Щепье.

«В нарушение действующего законодательства судоводитель не обеспечил безопасность пассажиров ввиду отсутствия на борту индивидуальных спасательных средств. Через несколько часов ввиду захлеста воды в моторную лодку между деревнями Слудно и Щепье все трое оказались в воде», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.

Тэги: рыбаки, утонул, лодка, уголовное дело, следствие

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