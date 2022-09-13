«Контрольный выстрел» остеохондроза

Прострел в спину: что предпринять в первые минуты, как лечить, как подстраховаться?

Пожалуй, крайнее проявление остеохондроза — поясничный прострел (люмбаго), резкий скручивающий болевой удар на фоне общего благополучия, да такой, что ни охнуть, ни вздохнуть, будто пуля ввинтилась в спину!

Первые действия

Самый острый период держится до нескольких часов, но и потом дня на три человек из-за боли, можно сказать, выпадает из реальности.

Спровоцировать люмбаго способны перенапряжение поясничной области, межпозвонковые грыжи, смещение позвонков, врожденные или травматические позвоночные аномалии.

Если «сорвали спину» и возникла острая боль или поясничный прострел:

первым делом необходимо положить пострадавшего на жесткую поверхность, ноги согнуть в коленях;

обеспечить покой и постельный режим как минимум на неделю;

с первого дня острой боли по разрешению специалиста можно применять импульсную магнитотерапию аппаратом АЛМАГ+;

если боль в пояснице очень сильная и не проходит самостоятельно, нужно обратиться к специалисту.

Как лечат люмбаго?

Как правило, назначается курс нестероидных противовоспалительных препаратов, спазмолитики и импульсная магнитотерапия.

Физиотерапия применима лишь в фазе стихания или для профилактики. Исключение — магнитное поле особых параметров, разрешенное к применению в период обострения — именно оно является действующим лечебным фактором аппарата АЛМАГ+, у которого есть специальные режимы, рекомендованные при острой боли.

Можно воспользоваться противовоспалительным гелем в комплексе с аппаратом АЛМАГ+ — с целью получить синергетическое (приумноженное) действие.

Если боли интенсивные и нарастающие, могут быть назначены кортикостероиды или новокаиновые блокады.

В восстановительный период, помимо магнитного поля, обычно прописывают прием витаминов группы В.

Лечить с заботой и комфортом

Портативный аппарат на основе импульсного магнитного поля — это современное инновационное решение, направленное на заботу о сохранении подвижности и общей активности человека с остеохондрозом.

Так, аппарат АЛМАГ+ обладает уникальной методикой комбинирования лечебных режимов для борьбы с острой болью и даёт возможность:

— облегчить боль, снять воспаление и мышечный спазм;

— сократить длительность болевого приступа;

— проводить профилактику обострений остеохондроза;

— снижать медикаментозную нагрузку на организм.

Как снизить риск поясничного прострела?

- Заниматься назначенным комплексным лечением остеохондроза: препараты, хондропротекторы, магнитотерапия, ЛФК.

- Соблюдать гигиену труда: правильно организовать рабочее место, прерываться на отдых и физкультминутки.

- Не переохлаждаться, не перегреваться и не поднимать тяжести. В случае необходимости переноски груза — равномерно распределять вес на обе стороны тела.

- Не находиться долго в сидячей или неудобной позе.

- Избегать травмирования спины.

- Вести подвижный образ жизни: прогулки, плавание, танцы.

- Приобрести медицинский аппарат и держать его под рукой, чтобы качественно заботиться о своем позвоночнике, проводя регулярные лечебные курсы, и начинать бороться с острой болью в первый же день ее возникновения — по рекомендации специалиста. Тогда можно не бояться, что боль вторгнется в жизнь и подчинит себе человека!

АЛМАГ+. Быть собой, жить настоящим.

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