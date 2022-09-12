Путин заявил о высоком росте числа россиян с риском увольнения

12.09.2022 [Общество]

Ситуация на рынке труда в России сейчас, по мнению президента, «более чем стабильная», однако растет число людей с риском увольнения с работы. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — это почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные», — сказал Путин.

Ранее NewsVo писал, что 140 работодателей в Вологодской области заявили о риске увольнений и сокращений сотрудников
 

Тэги: работа, занятость

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