140 работодателей в Вологодской области заявили о риске увольнений и сокращений сотрудников

09.09.2022 [Общество]

По данным мониторинга, с апреля текущего года о риске увольнения сотрудников и введении режимов неполной занятости заявили 140 работодателей. Сообщают в правительстве Вологодской области. 

Там поясняют, что у 31 из них ситуация вызвана введением экономических санкций. Как правило, временная приостановка работ или переход на частичную занятость связаны с разрывом логистических цепочек, проблемами с приобретением оборудования и сбытом продукции.

Мониторинг увольнений и сокращений работников и мероприятия по трудоустройству и социальной адаптации таких сотрудников ведет региональная служба занятости.

За работодателями, которые заявили о проблемах, закрепляют специалистов-кураторов. Они разрабатывают индивидуальные планы для людей, находящихся под риском увольнения. На территории области организовано 29 временных консультационных пунктов и 5 выездных мобильных бригад.

«Мы продолжаем контролировать ситуацию на рынке труда и проводим последовательную работу по поддержанию уровня занятости вологжан. В области действуют меры поддержки граждан и работодателей. Уже почти 700 сотрудников, находящихся под риском увольнения, трудоустроены на временные работы. Благодаря этому работодатели сохранили рабочие места, а работники не потеряли доход», — рассказал заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

Для работников, находящихся под риском увольнения, в базе вакансий региона есть почти 10 тысяч предложений от более 1 тысячи работодателей. Преобладающими сферами деятельности предприятий являются лесозаготовка и лесопереработка.

С апреля за получением субсидии обратились 19 работодателей, которые трудоустроили на временные места 655 сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Общественные работы для 109 работников организовали 12 компаний.

Общая сумма средств, направленных из областного бюджета на эти цели, составит 45,7 млн рублей. На данный момент с работодателями заключено 25 договоров о предоставлении субсидий.

Кроме того, служба занятости организует переобучение для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Так, по обращению одного из работодателей, на обучение 13 сотрудников выделена субсидия в размере 276,5 тысяч рублей. Работники пройдут обучение по профессии «Машинист экскаватора», а также дополнительным профессиональным программам: «Контролер технического состояния автотранспортных средств», «Техносферная безопасность, для руководителя службы охраны труда» и другим.

Тэги: работа, сокращения

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