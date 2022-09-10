В Вологде будут готовить кадры для обслуживания зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее соглашение между Вологодским колледжем связи и информационных технологий и региональной Ассоциацией владельцев электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры было подписано в рамках форума «Электрофест-2022».

«Совместно с бизнесом была разработана соответствующая программа. Мы решили создать курсы повышения квалификации на базе специальности нашего колледжа: „Спецобслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры“. Кроме того, у нас есть договоренности с промышленно-технологическим колледжем, где осуществляется подготовка специалистов по направлению „Электромонтаж“. Мы в колледже занимаемся слаботочными сетями, а зарядные станции — это высоковольтное оборудование, требующее дополнительных согласований и допусков», — рассказала заместитель директора Вологодского колледжа связи и информационных технологий Анастасия Трофимова.

Программа будет внедрена уже в этом году. Она рассчитана примерно на три месяца обучения, и включает в себя несколько модулей с обязательной отработкой практических навыков: программирование, ремонт, диагностика, работа с персоналом техпунктов и т. д.

Ещё один вопрос, поднятый на форуме, касался перспектив развития частного и общественного электротранспорта. Это направление напрямую связано с актуальными сегодня вопросами экологии и с концепцией «ЭкоВологда», которая работает в областной столице.

«Вологда стала первым городом в России, который заявил о создании Экостандарта. Губернатор Олег Кувшинников всячески поддерживает город в этом направлении, поскольку оно практически полностью соответствует стандарту и стратегии Вологодской области. Мы обнулили налоговую ставку для физических лиц — владельцев электромобилей, провели соответствующие переговоры с комитетом Госдумы, чтобы расширить возможности регионов по принятию самостоятельных решений в этом направлении. Для нас абсолютно точно развитие электротранспорта и в Вологодской области в целом и отдельно в Вологде — стратегически важное направление. Сегодня Вологда для нас — некий ориентир, четкий показатель, что областная столица должна быть экологичным городом, который привлекает не только туристов, но и население для комфортной жизни», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Своё мнение по этому вопросу высказал также мэр города Сергей Воропанов.

«Стратегия экологически чистого города, которую мы разработали, не может быть реализована без экологически чистого транспорта, все это понимают. И у нас развитие электротранспорта идет даже более быстрыми темпами, чем в целом по стране. Не зря соответствующий вологодский проект получил поддержку на федеральном уровне, войдя на всероссийском экологическом конкурсе в число лучших природоохранных практик. Безусловно, впереди много работы. Есть положительные кейсы в других городах, регионах, странах, которые планируем изучать и внедрять в Вологде», — отметил мэр.

Напомним, что развитие системы электротранспорта в Вологде активно идёт последние два года. К сегодняшнему дню в городе зарегистрировано около 100 электромобилей и открыто 14 электрозаправок.