9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта

07.09.2022 [Общество]

В пятницу 9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта «Электрофест», сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие объединит производителей и экспертов в сфере такого транспорта, а также электромобилистов из разных регионов России. В рамках форума в городе откроют две новых быстрых электрозаправки. Одна появится на улице Железнодорожной, 44А в Заречье, вторая — рядом с площадью Революции у знака «Нулевой километр». Таким образом, в Вологде будет 14 электрозаправок.

С 11 до 19 часов на площади Революции будет работать выставка электрокаров и зарядной инфраструктуры. Зрителей ждёт демонстрация и ярмарка-продажа около 20 моделей таких машин.

«Еще одна площадка выставки будет посвящена электросамокатам и электровелосипедам. В том числе, будут представлены новые модели, только в этом году появившиеся в России, а также кастомные электросамокаты. Их можно будет протестировать и при желании приобрести», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологды.

Отмечается, что форум «Электрофест» проводится в Вологде второй год подряд и является частью реализации городского проекта «Развитие электротранспорта».

Тэги: форум, электрокары, мероприятия

ТОП НЕДЕЛИ

Перенастройка светофоров на Ленинградской в Вологде привела к транспортному коллапсу
Сотрудница департамента здравоохранения Вологодской области не понимает, за что ее уволили
С Ленинградского моста в Вологде на жд-пути упал подросток
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля
Антон Кольцов рассказал чем будет заниматься в Запорожской области Украины
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
С начала года в Вологодской области выявили восемь чёрных кредиторов
Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке
Передачу «Привет, Андрей!» с участием нюксенских артистов покажут 3 сентября на «России 1»

Похожие новости

Опубликована программа Форума популярной истории, который пройдет в Вологде 19-21 августа

Все лекции форума бесплатные

951
0

Форум популярной истории «Без рамок» пройдет в Вологде с 19 по 21 августа

Лекции по истории будут открыты для всех желающих

824
0

Опытом эффективного использования механизмов обратной связи с населением поделилась Вологда на форуме «Умный город»

Форум проходит в течение трех дней проходит в Мурманской области.

908
0

Форум в Тотьме объединит людей, которые восстанавливают исторические здания

Форум предпринимательского и общественного актива «Дело - в людях!» пройдет 20 мая

1240
0

Молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» открылся в Вологде

В нем примут участие представители 87 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Донецкой Народной Республики

1081
0

В Вологде начал работу Международный экологический форум

В его рамках запланирована как деловая программа, так и различные выставки, воркшопы, игры и акции

1572
0

Две публичные лекции пройдут в Вологде в рамках экологического форума

Темы лекций: «Трансформация промышленной политики России» и «Разнообразие позвоночных животных Вологодской области и города Вологды»

902
0

Спортивный флешмоб и эко-велозаезд пройдут в Вологде

Мероприятие состоится в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди»

1138
0

Духовно-просветительский молодежный форум «Вологда-город твоих возможностей» пройдет в Вологде с 25 по 28 апреля

В программе: городской квест по святыням нашего города, интеллектуальная игра, показ мультфильмов, дискуссии и образовательные программы и дебаты

1152
0

Футбольный полумарафон пройдет в Вологде 

Игра состоится в рамках международного форума «Экология: город, экономика, люди»

1076
0

Второй международный экологический форум начнет свою работу в Вологде 18 апреля

В рамках форума Вологда представит экостандарт города

1085
0

Бесплатные мастер-классы проведут психологи на Семейном форуме «Лад» 23 октября

Мероприятие рассчитано на родителей и специалистов, работающих с семьями

1556
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В школе №12 Вологды появился велотренажёр для освоения правил безопасности на дороге
9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта
В Вологде годовалый ребёнок пострадал в ДТП на улице Щетинина
ПАТП-1 подарит жителям Вологды бесплатные проездные
Жительницу Вологды могут лишить водительских прав за пьяную езду на «Лексусе»
Вологодские баскетболисты дважды потерпели поражение в суперфинале любительского чемпионата
В Тотемском районе продолжаются поиски потерявшейся в лесу пенсионерки
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

4003
0
06.09.2022 [БлогоVO]

Жил-был в Вологде купец второй гильдии Дмитрий Пантелеев в красивом трехэтажном удобном доме с 17 детьми

493
0
05.09.2022 [Обзор Прессы]

Драконы Вологодчины

370
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика