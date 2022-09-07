В пятницу 9 сентября в Вологде пройдёт форум по развитию электротранспорта «Электрофест», сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие объединит производителей и экспертов в сфере такого транспорта, а также электромобилистов из разных регионов России. В рамках форума в городе откроют две новых быстрых электрозаправки. Одна появится на улице Железнодорожной, 44А в Заречье, вторая — рядом с площадью Революции у знака «Нулевой километр». Таким образом, в Вологде будет 14 электрозаправок.

С 11 до 19 часов на площади Революции будет работать выставка электрокаров и зарядной инфраструктуры. Зрителей ждёт демонстрация и ярмарка-продажа около 20 моделей таких машин.

«Еще одна площадка выставки будет посвящена электросамокатам и электровелосипедам. В том числе, будут представлены новые модели, только в этом году появившиеся в России, а также кастомные электросамокаты. Их можно будет протестировать и при желании приобрести», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологды.

Отмечается, что форум «Электрофест» проводится в Вологде второй год подряд и является частью реализации городского проекта «Развитие электротранспорта».