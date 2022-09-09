Вологдастат зафиксировал повышение цен на бензин в регионе

Вологдастат опубликовал информацию о повышении цен на бензин в области.

Больше всех цена поднялась на дизельное топливо. Так, по отношению к январю-августу 2021 года дизель вырос на 10%. АИ-92 на 4,9%, АИ-95 на 5,7%, Аи-98 на 8,4%.

Последний рост цен зафиксирован в августе. Все марки, кроме АИ-95 прибавили в прошлом месяце по 0,3% к цене. АИ-98 подскочил сразу на 1,4%.

Ранее NewsVo писал, что жители Вологодской области в августе заметили подорожание бензина на некоторых заправках региона.

При этом эксперты ожидали того, что бензин будет наоборот дешеветь.

Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке, отметил президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.

Одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев автозаправок, что динамика оптовых цен изменится, считает Олег Ашихмин. По его мнению снижение цен возможно только в том случае, если низкие оптовые цены будут держаться достаточно долго. Минимум полгода.

При этом в других регионах России еще в марте цены на бензин начали падать. В списке оказались Приморье, Иркутская область, Салехард, Сыктывкар и Нижний Новгород