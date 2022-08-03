В Вологодской области подорожал бензин

Жители Вологодской области заметили подорожание бензина на некоторых заправках региона.

Так, на Лукойле стоимость бензина выросла на 20 копеек. Еще несколько недель назад 92-й стоил там 48 рублей 51 копейку, а 95-й - 51 рубль 91 копейку. Сейчас стоимость бензина 48 рублей 71 копейка и 52 рубля 11 копеек соответственно.

График https://azsprice.ru/fuel16515

При этом эксперты ожидали того, что бензин будет наоборот дешеветь.

Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке, отметил президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры.

Одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев автозаправок, что динамика оптовых цен изменится, считает Олег Ашихмин. По его мнению снижение цен возможно только в том случае, если низкие оптовые цены будут держаться достаточно долго. Минимум полгода.

При этом в других регионах России еще в марте цены на бензин начали падать. В списке оказались Приморье, Иркутская область, Салехард, Сыктывкар и Нижний Новгород.