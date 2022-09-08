В Украине погиб житель города Бабаево

08.09.2022 [Общество]

В Украине погиб житель Бабаево. Об этом сообщил глава района Юрий Парфенов.

«В ходе проведения специальной военной операции в Украине 4 сентября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы погиб житель города Бабаево, гвардии старший сержант ВДВ, старший стрелок — сапёр десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона Перцев Тимофей Викторович. От имени жителей города Бабаево и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимофея Викторовича», — написал он.

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