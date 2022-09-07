В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Харовского района

07.09.2022 [Общество]

Житель Харовского района погиб в Украине. О смерти 34-летнего десантника сообщила глава района Ольга Миролюбова.

«7 сентября в Харовский район пришло трагическое известие. Сегодня официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Сириков Сергей Николаевич. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата. Жители Харовского района скорбят вместе с вами»,  — написала в соцсетях глава района.

Сергей Сириков родился в 1988 году. После окончания школы, продолжил обучение в ГОУ «Профессиональное училище N 55». В 2011 году поступил на военную службу по контракту. Службу проходил в воинской части города Пскова в должности мастера ремонтной роты.

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