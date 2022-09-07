Вологодские баскетболисты дважды потерпели поражение в суперфинале любительского чемпионата

Мужская сборная Вологды по баскетболу потерпела два поражения в суперфинале чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги Северо-Запада.

Соревнования стартовали 4 сентября в Санкт-Петербурге. 16 лучших команд были разбиты на 4 группы, где на предварительном этапе провели по три матча.

Вологодская команда Volboys, имеющая статус сборной города по баскетболу, на групповом этапе встречалась с командами из Хабаровска, Новороссийска и Санкт-Петербурга. Подопечные Евгения Климова начали турнир с победы над хабаровским AP Trade — 81:79, но затем потерпели два поражения подряд: 84:88 от «Форварда» и 74:87 от «Авроры». В результате команда Volboys заняла третье место в группе «D» и теперь поборется за места с 9 по 16.

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут завтра.