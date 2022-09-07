В Череповце вновь пообещали отремонтировать улицу Краснодонцев, ремонта которой жители ждут 20 лет

В Череповце решили, наконец, заняться ремонтом улицы Краснодонцев от улицы Олимпийской. В следующем году должен быть отремонтирован участок до улицы Семенковской. Это половина того, что власти обещают отремонтировать уже несколько лет.

В конкурсе на проведение капремонта на участке от Олимпийской до Семёнковской победила компания «Череповецдорстрой». Сумма контракта — 188 миллионов рублей. Об этом рассказал мэр Вадим Германов.

«Асфальт положат на участке от Олимпийской до Семёнковской. Еще там построят тротуар и линии освещения. По контракту начало работ запланировано на 1 января 2023 года, окончание — на 31 июля 2024. Но подрядчик обещает начать уже в этом году, а закончить в следующем», — сообщил Вадим Германов.

В 90-е годы на улице Краснодонцев в Череповце были выделены участки льготникам и ветеранам боевых действий. На участках были построены малоэтажные дома, но нормальной дороги так и не сделали. Уже два десятка лет улица Краснодонцев в этом месте мало чего общего имеет с городской, скорее похожа на деревню.

Ранее NewsVo писал, что улица Краснодонцев в Череповце уже лет двадцать ждет ремонта. И за это время цена ремонта постоянно росла.

Так, 3 декабря 2019 года мэр города Череповца Вадим Германов написал у себя на странице в ВК, что в Череповце запланировали ремонты и строительство дорог на 2020 год. Мэр отчитался, что на обновление дорожной сети город потратит 470 миллионов рублей. В планах было строительство улицы Краснодонцев.

«За военкоматом вырос большой жилой массив, асфальтированная дорога там необходима», — сказал мэр.

На ремонт улицы Краснодонцев было запланировано 159 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на ремонт участка от Олимпийской до улицы Каштановой. Однако, в 2020 году дорога так и не было построена.

25 июня 2021 года Германов отчитался, что в мэрии уже знают, какие улицы отремонтируют в 2022 году. Среди них оказалась улица Краснодонцев, но участок другой — от Юбилейной до Олимпийской. Власти пообещали, что дорогой займутся сразу после решения проблем с Шекснинским проспектом в ЗШК.

Мэр рассказал, что на градсовете они договорились с губернатором, что в первую очередь надо построить Шекснинский проспект, довести его до Южного шоссе и открыть движение в августе этого года. На эти цели было выделено 838 млн рублей. Но этих денег хватило только на воплощение первого этапа строительства Шекснинского проспекта, а именно 3-полосной дороги от улицы Рыбинской до Южного шоссе, которую за счет сужения разметки решено было сделать 4-полосной при той же ширине.

Второй этап подразумевал строительство еще 3 полос, чтобы весь Шекснинский проспект был 6-полосным, а не сужался после Рыбинской. Тогда мэр Череповца заявил, что как только вопрос с финансированием будет решен, а Шекснинский достроен, город вернется к улице Краснодонцев вдоль военкомата.

Проект в прошлом году был уже готов. Власти Череповца заявили, что на ремонт требуется 268 млн рублей, то есть на 100 миллионов рублей больше, чем планировалось в 2020 году. В 2019 году похожая сумма была потрачена на все запланированные стройки автомобильных дорог и межквартальных проездов в Череповце, а не одной дороги.

И вот, наконец, власти объявили о ремонте улицы Краснодонцев. Только вот участок ремонта сократили в два раза, решив отремонтировать участок только до улицы Семенковской.