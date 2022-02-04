Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

Наталья Рюмина

Улица Краснодонцев в Череповце уже лет двадцать ждет ремонта.

В 90-е годы здесь были выделены участки льготникам и ветеранам боевых действий. На участках были построены малоэтажные дома, но нормальной дороги так и не сделали. Уже два десятка лет улица Краснодонцев в этом месте мало чего общего имеет с городской, скорее похожа на деревню.

Жители каждый год задают вопросы чиновникам, когда же, наконец, отремонтируют их улицу. Однако, каждый год их кормят обещаниями. Ценник на ремонт улицы с каждым годом все больше растет.

В 2015 году на сайте мэрии Череповца жительница коттеджного поселка оставила официальное обращение, в котором жаловалась на то, что на улице Краснодонцев в районе частной застройки нет тротуаров, идти приходится по грунтовой дороге.

«Работы обещали начать к концу 2015 года, однако по факту этого так и не произошло. Идти просто страшно, а за детей страшно тем более. Волнует вопрос: когда будет пущен рейсовый автобус? Когда будет сделано благоустройство: тротуары, освещение, пешеходные переходы?», — написала череповчанка.

Тогда женщине ответили, что работы по реконструкции участка улицы Краснодонцев в районе коттеджного поселка запланированы.

«Расходы на строительство сетей наружного освещения по ул. Краснодонцев от ул. Олимпийской до ул. Каштановой включены в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014–2018 годы со сроком реализации в 2016 году. При формировании проекта расходов городского бюджета на 2017 год для рассмотрения по приоритетности будут включены объекты капитального строительства: ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийской до ул. Каштановой), ул. Ольховая, включая тротуары; а также сети наружного освещения по ул. Ольховой. В связи с ограниченным финансированием сроки выполнения работ могут быть сдвинуты на более поздний период», — ответили в управлении капитального строительства и ремонтов Череповца.

Однако дорога так и не была отремонтирована, а в 2018 году мэрия Череповца заявила — на 2019 год запланирована только разработка проектно-сметной документации по строительству дороги от Олимпийской до Каштановой. Как тогда чиновники планировали ремонт дороги в 2016 году без проекта, непонятно.

«На сегодняшний день мы имеем очень хорошую возможность провести ремонт улично-дорожной сети в большем объеме. Для сравнения - в 2018 году мы смогли отремонтировать улицы в объеме 105 миллионов рублей. В 2019 году объем только ремонтных работ составит 239 миллионов рублей. Плюс ко всему на сумму 250 миллионов рублей будут построены автомобильные дороги и межквартальные проезды. Общая сумма строительства и ремонтов улично-дорожной сети на следующий год составит 490 миллионов рублей», — информировала Елена Авдеева, будучи мэром Череповца, в декабре 2018 года. Ремонт дороги на улице Краснодонцев при этом перенесли на 2020 год.

23 марта 2018 года УКСиР объявил тендер на разработку проектной документации по строительству этой дороги стоимостью в 5,5 млн рублей.

Секрет успеха - планирование

3 декабря 2019 года мэр города Череповца Вадим Германов написал у себя на странице в ВК, что в Череповце запланировали ремонты и строительство дорог на 2020 год. Мэр отчитался, что на обновление дорожной сети город потратит 470 миллионов рублей. В планах было строительство улицы Краснодонцев.

«За военкоматом вырос большой жилой массив, асфальтированная дорога там необходима», — сказал мэр.

На ремонт улицы Краснодонцев было запланировано 159 млн рублей.

Фото со официальной страницы Вадима Германова

28 февраля 2020 года в мэрии Череповца состоялись публичные слушания, на которых был рассмотрен проект строительства улицы Краснодонце на участке от Олимпийской до Каштановой.

На официальном сайте Череповца в феврале 2020 года говорилось, что проекты планировки и межевания территории разработала компания «Дорпроект 33» из города Владимир. На улице Краснодонцев планируется от четырех (в районе военкомата) до двух полос для движения, тротуары шириной три метра по стороне магазина «Людмила» и шириной три плюс два метра по стороне военкомата. Дополнительные два метра предполагается использовать в качестве велодорожек. Две пары автобусных остановок и разворотное кольцо в районе Каштановой. Сейчас автобусного движения на этом участке улицы нет. Уличное освещение: отдельные линии фонарей для дороги и тротуаров. Ливневая канализация на всем протяжении дороги. Сейчас ее нет. Светофор на перекрестке Краснодонцев — Олимпийская.

Однако, в 2020 году дорога так и не было построена.

Время идет, цена растет

25 июня 2021 года Германов отчитался, что в мэрии уже знают, какие улицы отремонтируют в 2022 году. Среди них оказалась улица Краснодонцев, но участок другой — от Юбилейной до Олимпийской. Власти пообещали, что дорогой займутся сразу после решения проблем с Шекснинским проспектом в ЗШК.

Об этом мэр рассказал на большой пресс-конференции для прессы, ответив на вопрос портала ГородЧе в декабре прошлого года.

Мэр рассказал, что на градсовете они договорились с губернатором, что в первую очередь надо построить Шекснинский проспект, довести его до Южного шоссе и открыть движение в августе следующего года. На эти цели выделено 838 млн рублей. Но этих денег хватит только на воплощение первого этапа строительства Шекснинского проспекта, а именно 3-полосной дороги от улицы Рыбинской до Южного шоссе, которую за счет сужения разметки решено было сделать 4-полосной при той же ширине.

Второй этап подразумевает строительство еще 3 полос, чтобы весь Шекснинский проспект был 6-полосным, а не сужался после Рыбинской. Как только вопрос с финансированием будет решен, а Шекснинский достроен, город вернется к улице Краснодонцев вдоль военкомата.

Проект уже готов, на ремонт требуется 268 млн рублей, то есть на 100 миллионов рублей больше, чем планировалось в 2020 году!!! В 2019 году похожая сумма была потрачена на все запланированные стройки автомобильных дорог и межквартальных проездов в Череповце, а не одной дороги.

Понятно, что в этом году улица Краснодонцев в Череповце в районе коттеджей так и не дождется ремонта.