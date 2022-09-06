На сайте Минпросвещения перестали отображаться методички «уроков о важном»

С образовательного портала Министерства просвещения РФ пропали все методические материалы будущих уроков «Разговоры о важном». Уроки ввели в этом учебном году во всех российских школах.

Первый урок уже прошёл 5 сентября, его методические материалы остались на сайте. Однако методички следующего урока, который должен пройти 12 сентября, не отображаются. На нём школьникам старших классов должны были, к примеру, рассказать о специальной военной операции на Украине.

Всего предполагается проведение 34 уроков в учебном году, они запланированы первым уроком в понедельник. Начальник департамента образования Вологодской области Еленя Рябова заявила, что уроки о важном являются обязательными для посещения. Однако, не все родители согласны, чтобы их дети посещали эти уроки, так как считают, что школа должна находится вне политики, заниматься образовательным процессом, а не пропагандой.

Кроме этого, в новом ФГОСе, согласие на который брали у родителей в конце прошлого учебного года и который вступил в силу с 1 сентября, говорится, что «структура программы основного общего образования, в том числе адаптированной, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией».

Одной из родительниц в департаменте образования ответили, что отказаться от уроков о важном все же можно.

«Федеральными государственными образовательными стандартами предусмотрено, что учебные курсы внеурочной деятельности являются обязательными составляющими основной образовательной программы школы. В соответствии с законом об образовании школа может зачесть на основании заявления родителей результаты освоения дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но при условии установления соответствия результатов пройденного обучения по дополнительной образовательной программе планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (учебному курсу внеурочной деятельности). Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локальным нормативным актом организации. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачете».

Ранее NewsVo писал, что в новом учебном году родителей, учеников и учителей ждут некоторые изменения в школах. Привычные уроки будут дополнены официальной пропагандой, цифровизацией, а по понедельникам в школах будут поднимать флаги