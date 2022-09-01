Уроки пропаганды и цифровое обучение: что приготовил новый учебный год вологодским школьникам

01.09.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

В новом учебном году родителей, учеников и учителей ждут некоторые изменения в школах. Привычные уроки будут дополнены официальной пропагандой, цифровизацией, а по понедельникам в школах будут поднимать флаги.

Учебный год в Вологодской области начался с новой традиции. В каждой школе теперь будут поднимать государственный флаг РФ под исполнение гимна России. Традицию начали уже 1 сентября. Напомним, что в мае школам Вологодской области выделили федеральную субсидию в размере 33 млн рублей на закупку госсимволов. Регион стал победителем в конкурсе на предоставление федеральной субсидии. Кроме этого, патриотичный дух школьников должны поднимать уроки под названием «разговоры о важном». 

Фото департамент образования ВО

«Внеклассные уроки „Разговоры о важном“, которые начнутся в школах с нового учебного года, призваны сформировать у школьников гордость за Россию, в увлекательной форме познакомить с историей, традициями и культурным наследием страны, а также побудить детей самостоятельно искать исторические факты и больше читать», — сообщили в департаменте образования Вологодской области 31 августа. 

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, темы для уроков уже определены и приурочены к определенной дате. В сентябре занятия будут посвящены Дню знаний, истории России, биографии выдающегося ученого Константина Циолковского в связи с празднованием 165-летия со дня его рождения. Также в преддверии Дня пожилого человека 1 октября учителя расскажут про заботу о старшем поколении. Уроки охватят с 1 по 11 классы, а их сценарии адаптированы под возраст обучающихся. 

20 июня на сайте минпросвещения была опубликована информация о том, что на уроках «разговоры о важном» «будут знакомить учеников с общественно-политической жизнью страны, событиями их региона». Всего запланировано 34 урока в течение учебного года. На сайте Минпросвещения подробно представлены материалы о том, как надо вести эти уроки. 

Так, если в начальных классах о любви к родине рассказывают через любовь к природе, то начиная с пятого класса, детям уже объясняют, для чего Россия ведет специальную военную операцию в Украине в соответствии с официальной версией властей. Также на этих уроках разбирают пословицы о том, что за Родину надо стоят горой. Все уроки нацелены на гордость за свою страну. В старших классах уроки также рассказывают о патриотизме и спецоперации. 

Скриншот с сайта https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/ из методички для проведения уроков "Разговоры о важном" для 5-7 классов

Против уроков уже высказался Альянс учителей. Альянс  в открытом письме призвал педагогов и родителей школьников бойкотировать патриотический проект Минпросвещения «Разговоры о важном», заявляя, что в рекомендациях для проведения внеклассных занятий содержатся формулировки, которые являются «пропагандистскими и не имеют отношения к воспитанию патриотизма».

«Моя школа»

Второе нововведение, которое еще больше встревожило родителей — это цифровизация школ. Вологодская область присоединится в новом учебном году к сервису «Моя школа». Это единая платформа для учителя, ученика и родителя с доступом к верифицированному образовательному и воспитательному контенту. Здесь будут размещены расписание, домашние задания, оценки и журнал, а также документы с возможностью редактирования и совместной работы в режиме онлайн в отечественном программном обеспечении.

В департаменте образования Вологодской области считают, что внедрение цифровой образовательной среды – приоритетная задача сферы образования. Участие региона в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» позволяет эффективно использовать современные технологии в процессе обучения.

Однако, многие родители с позицией департамента не согласны. 

«Категорически против цифровизации и разного рода замены традиционного образования. Против электронных лабораторий вместо обычных, против электронных учебников, против решения детьми тестов вместо решения задач на бумаге, как следствие потери навыков письма, потери навыка грамотно излагать свои мысли», — написала Олеся Кузнецова, прокомментировав пост департамент о сервисе«Моя школа».

«Когда вы уже поймёте, что цифровое образование, хуже в разы традиционного? Вы хотите окончательно угробить систему образования?» — добавляет Лина Хромцова.

Таких комментариев больше сотни. Родители к тому же напомнили, что не у всех есть технологические возможности, чтобы участвовать в цифровых экспериментах, припоминая удаленку в карантин. Но департамент образования всем родителям ответил единообразно.

«Цифровые средства обучения используются в обучении наших детей уже давно. ЦОС является всероссийской информационной системой, которая поможет объединить всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся, их родителей. Данная система позволит эффективно использовать современные технологии в процессе обучения, создаст условия для расширения интерактивности процесса обучения. Основной задачей ЦОС является создание современного и безопасного образовательного пространства, которое обеспечит доступность образования и повысит его качество. ЦОС не подменяет живое общение с педагогом, а дает возможность использования новых инструментов и ресурсов для обучения.»

В департаменте также добавили, что очное обучение отменено не будет. Однако, многие родители отказываются в это верить, считая, что ЦОС - это первый шаг к тому, чтобы уйти от традиционного обучения.

Тэги: школы, пропаганда

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