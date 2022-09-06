В Украине погиб контрактник из Череповца. 30-летний старший сержант Артём Колесов погиб 4 сентября в районе села Мыловое Херсонской области. Сообщает официальный сайт мэрии города Череповца. Артем проходил службу по контракту с 17 сентября 2021 года. Срок контракта истекал 16 сентября 2022 года.

«Погиб 4 сентября при исполнении обязанностей в ходе спецоперации на территории Украины», — сообщили в военкомате Череповца.

Артём Колесов родился и вырос в Череповце, окончил школу № 29, выучился на слесаря по ремонту автомобилей в Череповецком индустриальном колледже имени Бардина.



С семьей жил в Луге Ленинградской области. У Артёма осталась жена и две дочери двух и пяти лет.

