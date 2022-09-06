22-летний житель Бабаевского района погиб в ходе спецоперации на территории Украины

На территории Украины погиб 22-летний Виктор Парамонов. Он служил водителем-гранатометчиком в взводе связи.

О гибели Виктора сообщил глава района Юрий Парфенов.

«В ходе проведения специальной военной операции на Украине 3 сентября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы погиб уроженец сельского поселения Вепсское национальное Бабаевского района рядовой Парамонов Виктор Александрович, водитель-гранатомётчик отделения связи взвода связи мотострелкового батальона Таманской дивизии. От имени жителей Бабаевского района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка», — написал Юрий Парфенов.

Виктор Парамонов родился 29 января 2000 года. Проходил службу в Харьковской области. Сообщается, что погибший солдат представлен к «Ордену мужества» посмертно.