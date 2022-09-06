Жительница Череповца помогла спастись пассажиру горящей машины

06.09.2022 [Общество]

Жительница Череповца стала очевидцем ДТП на объезде города Вологды. Она не растерялась и помогла пассажиру из горящей машины. Пишет 35медиа

Ранее NewsVo писал, что на 24 км объезда города Вологда произошло ДТП. Загорелось два автомобиля. По предварительной версии, одна «ГАЗель» по ходу движения врезалась во вторую, стоящую. Есть пострадавшие и один погибший. 

Очевидцем событий стала череповчанка Анастасия Веселова. Она возвращалась из командировки в Череповец.

«Мы были на объездной дороге, направляясь в Череповец, когда нам навстречу попалась „Газель“. Как только мы поравнялись, произошел взрыв, и следом ДТП. Я сразу говорю девушке-водителю, с которой мы ехали: „Принимай вправо, останавливайся!“ — рассказала Анастасия Веселова в эксклюзивном интервью сайту 35media. — Набираю с мобильного 112, выскакиваю из машины, вижу неподалеку столбик с километражом, бегу к нему и сообщаю диспетчеру, что на 24-м километре объезда г. Вологды произошло ДТП».

Анастасия бросилась к машинам, которые уже были объяты огнем. Она увидела, как из той "Газели", что врезалась в другую, выпрыгивают трое молодых ребят. Выходили они не через двери, а выбирались через разбитые окна машины.

«У уха у меня по-прежнему мобильный телефон, диспетчер переключает меня на пожарных, которым я докладываю обстановку. А творится что-то ужасное: машины горят, все взрывается. Кричу ребятам, что нужно уходить на безопасное расстояние. Все трое пареньков пострадали: у водителя порезаны руки, у второго — лицо, у третьего — порезы, лицо обожжено, волосы подпалены. Один из них был сильно заторможен, я его на плечо, второй парень помогает мне, так мы добрались до безопасного места на обочине. Девушка-водитель сбегала и принесла из нашей машины огнетушитель. Его взял тракторист, оказавшийся неподалеку, чтобы начать тушить. Правда, когда все стало взрываться, ему пришлось отойти на безопасное расстояние».

Оказалось, что Анастасия в прошлом сотрудник полиции. Пока не приехали спецслужбы, она координировала действия пострадавших. 

Тэги: ДТП, взаимопомощь

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