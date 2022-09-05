На объезде города Вологды в результате ДТП загорелось два автомобиля

На 24 км объезда города Вологда произошло ДТП. Горят два автомобиля. По предварительной версии, одна «ГАЗель» по ходу движения врезалась во вторую, стоящую. Есть пострадавшие и один погибший.

По сообщению от ФКУ Упрдор «Холмогоры», ДТП произошло на 24 км а/д М-8. Там водитель «Газели» врезался в стоящий у обочины автомобиль такой же марки. Припаркованный транспорт принадлежит подрядной организации ООО «Дорожное управление», водитель автомобиля высаживал дорожных рабочих.



Пассажир первого автомобиля погиб на месте, водитель получил травмы. С 15:18 на участке осуществляется реверсивное движение.