Второклассники Вологды вновь смогут заниматься в бассейне бесплатно

05.09.2022 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов объявил, что в этом учебном году второклассники вновь смогут посещать бассейны города бесплатно. В прошлом году курс обучения плаванию прошли порядка 1800 детей. Это примерно половина ребят, которым была предоставлена такая возможность. У других детей родители не дали согласия на такие занятия.

«В этом году проект мы продолжаем по такой же схеме. Заниматься плаванием совершенно бесплатно будут вновь ученики вторых классов — 4875 человек. Курс ребята пройдут с согласия и по желанию родителей, если такого желания нет, то дети могут не проходить эту программу. Занятия будут проходить так же, как и в прошлом учебном году, в восьми муниципальных и частных бассейнах в разных районах города, за которыми закрепят разные учебные заведения», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На занятия ребят будут сопровождать педагоги. Курс — 15 занятий. Часть ребят будет проходить занятия по плаванию в первом полугодии, часть — во втором полугодии. Необходимые средства предусмотрены в бюджете города на 2022 год, и мы заложим их и на 2023 год. 

 

Тэги: бассейн, школы. дети, плавание

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