Житель Череповецкого района через суд вернул деньги за сорванное путешествие

05.09.2022 [Общество]

В Череповецком районе суд рассмотрел иск местного жителя к туроператору, который не вернул ему деньги за сорванное путешествие, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По имеющимся данным, в 2020 году мужчина заплатил турагенту 81 800 рублей за поездку в Турцию в июне 2021 года. Из-за пандемии коронавируса поездка не состоялась, и туроператор прислал истцу письмо о том, что тот может расторгнуть договор и потребовать деньги обратно. Череповчанин так и сделал, но деньги ему не вернули, и он обратился в суд.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика стоимость поездки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф: всего 205 276 рублей.

Тэги: туроператоры, путешествие, коронавирус, иск, суд, взыскание

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