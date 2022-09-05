Вода ушла с подтопленных участков в Вытегорском районе

05.09.2022 [Общество]

В Вытегорском районе вода ушла из всех подтопленных домов. Об этом сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«На 7 часов утра сегодняшнего дня, 5 сентября, все домовладения в поймах рек Ошта и Челекса освободились от воды. Имеются остаточные участки локального характера, не вызывающие опасности жизни и здоровью граждан и сохранности имуществу», – прокомментировал на своей странице в соцсети ВКонтакте Александр Зимин.

Ранее NewsVo писал, что в Вытегорском районе из-за дождей из берегов вышла река Ошта.

Тэги: паводок

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