Вода ушла с подтопленных участков в Вытегорском районе

В Вытегорском районе вода ушла из всех подтопленных домов. Об этом сообщил глава Вытегорского района Александр Зимин.

«На 7 часов утра сегодняшнего дня, 5 сентября, все домовладения в поймах рек Ошта и Челекса освободились от воды. Имеются остаточные участки локального характера, не вызывающие опасности жизни и здоровью граждан и сохранности имуществу», – прокомментировал на своей странице в соцсети ВКонтакте Александр Зимин.

Ранее NewsVo писал, что в Вытегорском районе из-за дождей из берегов вышла река Ошта.