В поселка Ошта Вытегорского района остаются подтопленными 15 участков

04.09.2022 [Общество]

В поселке Ошта Вытегорского района остаются в зоне подтопления 15 приусадебных участков. Ранее там из берегов вышла местная река. 

По состоянию на 07 утра 4 сентября уровень в реке Ошта (- 5 см за ночь) и реке Челекса (- 50 за ночь) продолжает снижаться, в зоне подтопления в селе Ошта находятся 9 приусадебных участков (- 2 за ночь) по улице Набережная в пойме реки Ошта; 6 приусадебных участков (-5 за ночь) по ул. Северная в пойме реки Челекса. Всего остаётся в зоне подтопления 15 приусадебных участков (-7 за ночь). Сообщает глава Вытегорского района Александр Зимин. 

Оперативный штаб продолжает работу на месте.

Тэги: паводок

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