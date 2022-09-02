Сборная Вологодской области не пробилась в четверть финал баскетбольного турнира

02.09.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области не смогла пробиться в четвертьфинал баскетбольного турнира Всероссийской Спартакиады.

Вологодская команда была составлена из игроков клуба «Вологда-Чеваката». На групповом этапе вологжанки встречались со сборными Оренбуржской области, по факту с игроками БК «Надежда». И Республикой коми, составленной из игроков «Ники». Обе команды играют в Премьер-лиге.

Матчи прошли 31 августа и 1 сентября. Для выхода в ¼ финала нужно было занимать первое или второе место в группе.

В первом матче вологжанки совсем без шансов проиграли команде из Оренбуржской области. Уступив во всех четырех четвертях. Результат встречи 41:72.

14 очков и 7 подборов на свой счет у вологжанок записала Марина Шевелева, 13 очков, 4 подбора и 3 перехвата у Екатерины Генадиевой.

«Это был наш первый матч в новом составе. Назовем первый блин комом, но надеюсь, дальше будет, должно быть, лучше! Нам требуется время, чтобы сыграться, чтобы почувствовать командную химию и дальше показывать более хороший, качественный, более чистый баскетбол. Меньше суеты, больше правильных действий, поэтому будем стараться, будем работать, обязательно сделаем работу над ошибками», сказала после игры нападающая «Вологды-Чевакаты», — Марина Шевелева.

Для продолжения борьбы вологжанкам накануне обязательного нужно было победить сборную Республики Коми. Но и здесь борьба получилась только в первой четверти, которую сборная Вологодской области проиграла с разницей в четыре очка, 12:16. Затем баскетболистки из Сыктывкара ушли в отрыв, и на большой перерыв команды ушли при счете 26:45.

В дальней отставание вологжанок только увеличивалось. В результате матч завершился со счётом 53:80.

Вологжанки заняли третье место в группе «А» и завершили своё выступление на Спартакиаде. А клуб «Вологда-Чеваката» продолжит подготовку к старту нового сезона в Кубке России и Суперлиге.

Тэги: баскетбол

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