В детской больнице Череповца из-за коронавируса запретили посещения

В детской больнице Череповца запретили посещения. Решение принято с 1 сентября из-за роста заболеваемости ковидом в регионе. Сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

«В нашей больнице развернут моногоспиталь. Сейчас там 17 пациентов, в тяжелом состоянии никого нет. Каждый день поступают дети. На прошлой неделе в моногоспитале в основном были дети до года. Сейчас поступают дети постарше. Идет рост в последние две недели, среди взрослых тоже. Сейчас дети пойдут в школы, сады, все встретятся в коллективах, чтобы избежать занесения ковида в больницу, приняли решение ограничить посещение. Родителей предупредили, они отнеслись с пониманием», — рассказала главный врач областной детской больницы № 2 Валентина Иванова.