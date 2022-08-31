Количество заболевших коронавирусом вологжан за неделю выросло на 80%

В Вологодской области продолжается распространение коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей — 80%. Интенсивный показатель за неделю — 142,6 случаев на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние сутки такой диагноз поставили 310 пациентам. В ведомстве напомнили о необходимости вакцинации, использования масок и дезинфекции. Это особенно важно для пожилых вологжан и лиц, имеющих хронические заболевания.

Ранее NewsVO сообщал, что с 18 августа в Вологодской области ввели рекомендательный масочный режим в общественных местах и в транспорте.