Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа

17.08.2022 [Общество]

Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа. Таким было решение оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, заседание которого прошло 17 августа в правительстве Вологодской области.

Провел заседание штаба и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак. Он сообщил, что в Вологодской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом с 28 календарной недели. За предыдущую, 31-ю календарную неделю, темп прироста составил 40%.

Сегодня Вологодская область занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации по темпам распространения инфекции.

За последние три недели количество новых случаев коронавирусной инфекции в ежедневной регистрации увеличилось в 2,4 раза. За последние сутки в Вологодской области зарегистрировано 100 новых случаев.

Показатель заболеваемости – 8,1 на 100 000 населения.

Прогнозируется дальнейший подъем заболеваемости, так как показатель коллективного иммунитета на 16 августа в регионе составил всего 6%. Это объясняется снижением темпов иммунизации и недостаточным количеством ревакцинаций.

– Основной циркулирующий возбудитель – новая разновидность штамма «Омикрон» – «Кентавр», который характеризуется более высокой заразностью, но протекает в более легкой форме, – сообщил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников. – Клинический вариант течения заболевания – это фарингит, ринит, отит. Преимущественно поражаются верхние дыхательные пути. Пневмония развивается реже. Симптом в виде потери обоняния встречается крайне редко. Группы риска по-прежнему – лица пожилого возраста, лица, страдающие хроническими заболеваниями и граждане со слабым иммунитетом. У этих пациентов заболевание по-прежнему протекает тяжело, с поражением легочной ткани и дыхательной недостаточностью.

По словам Алексея Плотникова «Кентавром» часто болеют дети, в том числе дети раннего возраста и дети до 1 года.

Медицинские учреждения Вологодской области сейчас работают в штатном режиме.

Гражданам с симптомами коронавирусной инфекции рекомендовано обращаться в медицинские организации как по телефону для вызова врача на дом, так и в специальные кабинеты для пациентов с симптомами ОРВИ, которые есть в каждой поликлинике. Для того, чтобы пациенты с признаками ОРВИ не смешивались с потоками других пациентов, которые обращаются за плановой медпомощью, вход в эти кабинеты организован отдельно от основного входа.

– Надежным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация, – сообщила эпидемиолог Татьяна Курганова.

Сейчас в Вологде и Череповце организована работа специальных выездных бригад, которые проводят вакцинацию по пятницам с 14:00 до 18:00.

  • В Вологде – у ТЦ «Мармелад»;
  • В Череповце – на площади Молодежи.

Желающим сделать прививку при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Также пункты вакцинации работают во всех поликлиниках и ЦРБ региона. Записаться на прививку можно через Госуслуги, кол-центры медицинских организаций и при обращении в медорганизацию.

Руководитель Роспотребназдора по Вологодской области Ирина Кузнецова порекомендовала проводить дезинфекционные мероприятия в учреждениях, на предприятиях и в местах массового пребывания людей, а также соблюдать масочный режим в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и в медицинских организациях, ввести масочный режим в общественных местах, местах массового скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (в основном по месту работы).

–  Сегодня мы ограничиваемся рекомендательными мерами на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Оснований для возвращения к жестким ограничениям пока не видим. Надеюсь, что до этого ситуация не дойдет, и нам не придется вновь отказываться от привычной полноценной жизни, к которой мы вернулись совсем недавно. Но это будет возможно при условии соблюдения всех рекомендаций, –  цитирует Эдуарда Зайнака пресс-служба правительства Вологодской области. – Органам власти, предприятиям и организациям следует возобновить выполнение всех предписаний главного санитарного врача. Это санобработка помещений, использование дезинфицирующих средств, проветривание. Вологжан призываю сделать профилактическую прививку, а при первых признаках болезни обращаться к врачу. В местах, где особенно велик риск заражения, необходимо вернуться к использованию защитных масок, особенно представителям старшего поколения. Уверен, все вместе мы сможем преодолеть новый подъем распространения коронавирусной инфекции.

Тэги: коронавирус, COVID, масочный режим
Сюжет: Пандемия коронавируса

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