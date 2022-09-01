В Великом Устюге пьяный мужчина устроил дебош в ювелирном магазине

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя, устроившего дебош в ювелирном магазине.

Сообщение об инциденте поступило около 15:00. Выяснилось, что сначала мужчина просто выбирал украшения, но потом стал ругаться с продавцом, агрессивно себя вести и оскорблять работницу магазина. Он также скинул с прилавка и разбил находившиеся возле кассы вещи.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.