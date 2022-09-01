В Минпросвещения назвали поборы в школах уголовным преступлением

01.09.2022 [Общество]

В Минпросвещения заявили, что сбор денег с родителей учеников школ является уголовным делом.

Программы капитального ремонта и текущие ремонты школьных учреждений в России проводятся за счет федерального и регионального бюджета, об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на IX Общероссийском школьном собрании. По его словам, в школах не должны собирать деньги с родителей учащихся. Он назвал это «уголовным делом».

Как сообщил Кравцов, за счет федеральных средств в ближайшие пять лет должны отремонтировать 7300 школ и около 4 тыс. — за счет региональных бюджетов. Также он добавил, что сейчас в России активно закупают современное оборудование для оснащения школ.

Ранее NewsVo писал, что в Российских школах запретили использование мобильных телефонов на уроках.

Тэги: поборы в школе

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